Lövöldözés történt a Kijev-Csap autóúton
Egy személygépkocsi és egy kamion sofőrje között konfliktus támadt, ami lövöldözésig fajult a Kijev-Csap autóúton Rivne irányába – tudatták a rendőrség hivatalos oldalán február 23-án.
Az incidens késő este történt az egyik benzinkút területén, Rivne irányába.
A rendőrség tájékoztatása szerint egy Audi A4 típusú személygépkocsi és egy Scania márkájú kamion vezetői között konfliktus alakult ki vezetés közben a közúton végzett veszélyes manőverek miatt. Ezt követően mindkét jármű megállt a benzinkútnál, ahol a szóváltás verekedésbe torkollott.
A konfliktus során az egyik résztvevő elővett egy pisztolyt, és több lövést adott le a másik sofőrre.
Az áldozatot kórházba szállították.
A lövéseket leadó személyt a járőrök a helyszínen őrizetbe vették.
A férfi őrizetben van. Tettéért 5-8 évig terjedő szabadságvesztésre ítélhetik.