Lövöldözés történt a Kijev-Csap autóúton

Egy személygépkocsi és egy kamion sofőrje között konfliktus támadt, ami lövöldözésig fajult a Kijev-Csap autóúton Rivne irányába – tudattá

Az incidens késő este történt az egyik benzinkút területén, Rivne irányába.

egy Audi A4 típusú személygépkocsi és egy Scania márkájú kamion vezetői között konfliktus alakult ki vezetés közben a közúton végzett veszélyes manőverek miatt. Ezt követően mindkét jármű megállt a benzinkútnál, ahol a szóváltás verekedésbe torkollott.

A konfliktus során az egyik résztvevő elővett egy pisztolyt, és több lövést adott le a másik sofőrre.

Az áldozatot kórházba szállították.

A lövéseket leadó személyt a járőrök a helyszínen őrizetbe vették.

A férfi őrizetben van. Tettéért 5-8 évig terjedő szabadságvesztésre ítélhetik.

Kárpátalja.ma