Két ember meghalt egy lövöldözésben Visken

Két férfi életét vesztette, egy nő pedig megsebesült egy lövöldözésben Visken. A rendőrség rövid időn belül elfogta a feltételezett elkövetőt, egy 45 éves helyi lakost.

A kárpátaljai rendőrség közlése szerint csütörtök délután érkezett bejelentés arról, hogy lövések dördültek el a település egyik utcájában. Egy ismeretlen férfi több lövést adott le, amelyek következtében két férfi meghalt, egy nő pedig megsebesült. A sérültek pontos számát még tisztázzák.

A Huszti járásra kiterjedő Hrim fedőnevű művelet keretében a rendőrök perceken belül megtalálták és őrizetbe vették a feltételezett elkövetőt.

Az eset további részleteiről későbbre ígértek tájékoztatást.

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