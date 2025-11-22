Ma van az éhínség áldozatainak emléknapja Ukrajnában

November 22-én, szombaton Ukrajna a holodomor áldozataira emlékezik. Az országban minden év novemberének negyedik szombatján emlékeznek meg arról a több millió áldozatról, akik az éhínség következtében vesztették életüket.

A 20. században az ukránoknak három éhínséggel kellett megküzdeniük: 1921–1923, 1932–1933 és 1946–1947 között. A legnagyobb az 1932–1933-as éhínség volt, ezt a sztálini rezsim által végrehajtott népirtásnak is nevezik.

A holodomort (éhhalált) a mezőgazdaság erőszakos kollektivizálása, a parasztok kifosztása és erőszakos gabonabeszerzési kampány előzte meg. Ukrajnában a 22 hónapig tartó éhínség hivatalos adatok szerint mintegy 4 millió emberéletet követelt.

Az éhínség évtizedekig tiltott téma volt. A kommunista rezsim alatt szigorúan tilos volt beszélni róla. Csak az 1980-as években kezdődött el a tragédia részleteinek felkutatása.

2006. november 28-án elfogadták „Az 1932-1933-as holodomor Ukrajnában” elnevezésű törvényt, amely értelmében az 1932-33-as éhínség az ukrán nép elleni népírtásnak minősül, és nyilvános megtagadása sérti a holodomor áldozatai millióinak emlékét, megalázza az ukrán méltóságot és illegális.

Ezen a napon Ukrajna-szerte tartanak megemlékezéseket és az ukránok gyertyát gyújtanak otthonaikban az éhínségben elhunytak tiszteletére.

A mai napon megemlékezett a holodomor áldozatairól Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és felesége Olena Zelenszka is, akik magas rangú tisztségviselőkkel együtt vettek részt a holodomor áldozatainak emlékére rendezett ünnepségen Kijevben.

A megemlékezést az Ukrán Elnöki Hivatal közvetítette. A rendezvényen először különböző felekezetek képviselői hirdettek imát a Kijevi-Pecserszka Lavra Nagyboldogasszony-székesegyházban. A résztvevők ezután átvonultak Holodomor-Népírtás Nemzeti Múzeumához, ahol sárga-kék szalagokkal átkötött búzakalászokat helyeztek el a holodomor áldozatainak emlékművénél.

Nyitókép forrása: Volodimir Zelenszkij Facebook-oldala