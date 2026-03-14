Ma van az ukrán önkéntesek napja

Március 14-én méltatják az ukrán önkéntesek napját – tudatta az Ukrinform.ua hírportál.

Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa 2017. január 17-én tűzte ki ezt a dátumot, hogy ezzel tisztelegjen azoknak az embereknek a bátorsága és hősiessége előtt, akik önkéntesen kiálltak Ukrajna függetlenségének, szuverenitásának és területi integrációjának védelmében.

A dátumot nem véletlenül választották. 2014. március 14-én indultak el a Majdan Önvédelmi Erők első önkéntesei a Kijev melletti Novij Petrivciben található kiképzőbázisra, hogy önkéntes egységeket alakítsanak.

A 2014–2015-ös kelet-ukrajnai konfliktusban közel 40 önkéntes zászlóalj vett részt. Az önkéntes alakulatok fontos támadsz jelentettek az ukrán hadsereg számára.

A 2022-es teljes körű orosz invázió kezdete után az önkéntes mozgalom hulláma ismét jelentősen felerősödött. A háború első heteiben több tízezer ember csatlakozott a Területvédelmi Erőkhöz.

