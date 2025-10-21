Halálra gázoltak egy biciklist Macsolán

Tragikus közlekedési baleset történt október 20-án este a beregszászi járási Macsola községben – számolt be róla a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata.

Információk szerint egy 42 éves férfi Volkswagen márkájú autójával Beregszász irányába tartott. Eközben az úttest szélén, a forgalommal azonos irányban egy 64 éves helyi nő tolta a kerékpárját. A sofőr nem vette figyelembe a közlekedési viszonyokat, és elütötte a gyalogost.

A baleset következtében az asszony súlyos sérüléseket szenvedett. A kiérkező mentősök a helyszínen próbálták újraéleszteni, de életét már nem tudták megmenteni.

A járművezetőt a rendőrök alkoholtesztnek vetették alá, amely negatív eredményt mutatott.

Az ügyben büntetőeljárás indult. Az eset pontos körülményeit vizsgálják.

Kárpátalja.ma