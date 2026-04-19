Magas fokú tűzveszély van érvényben Kárpátalján

Rendkívüli tűzveszélyre hívja fel a figyelmet a Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ a hivatalos oldalán.

A megye nagy részén április 18–19-én magas (4-es), míg egyes területeken extrém (5-ös) fokozatú tűzveszély van érvényben.

Az időjárás-előrejelzések szerint ez a helyzet száraz és meleg időjárással, csapadékhiánnyal és viharos széllel jár, ami jelentősen megnöveli a tüzek kialakulásának és gyors terjedésének kockázatát az ökoszisztémában.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége év eleje óta Kárpátalján már 815 tűzesetet regisztráltak az ökoszisztémában. A lángok 574 hektárnyi területen pusztítottak.

A száraz fű égetése közigazgatási felelősségre vonással jár. 3060 és 6120 hrivnya közötti pénzbírsággal sújtható.

