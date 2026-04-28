Magyar Péterrel találkozott Beregszász polgármestere

Magyar Péter, leendő magyar miniszterelnök irodájában fogadta Babják Zoltánt, Beregszász polgármesterét – közölték a felek április 28-án.

Magyar Péter a Facebook-oldalán : egyetértettek abban, hogy a Kárpátalján élő magyarok érdeke az, hogy új alapokra helyezzék Magyarország és Ukrajna kapcsolatát. Éppen ezért június elejére találkozót kezdeményezett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a magyar többségű Beregszászban, abból a célból, hogy segítse a kárpátaljai magyarok helyzetét és a szülőföldükön maradásukat.

„Elérkezett az ideje, hogy Ukrajna megszüntesse a több mint egy évtizede fennálló jogkorlátozást és hogy a kárpátaljai magyarok minden kulturális, nyelvi, közigazgatási és felsőoktatási jogukat visszakapják, és újra egyenrangú, megbecsült polgárai lehessenek Ukrajnának. Ezzel segíthetnénk azt is, hogy a háború lezárultát követően minél több kárpátaljai magyar visszatérhessen a szülőföldjére”

– írta a Tisza Párt elnöke.

Babják Zoltán a találkozó kapcsán : külön tárgyaltak

– egy korszerű rehabilitációs központ létrehozásának támogatásáról, amelynek megvalósítását az Európai Unió közreműködésével tervezik,

– a jánosi hulladékválogató üzem építésének befejezéséről, valamint a kistérség számára stratégiai jelentőségű beregszászi elkerülő út megépítéséről,

– a kulturális és oktatási élet jelenlegi helyzetéről.

A polgármester szerint a megbeszélés nem pénzügyi kötelezettségekre, hanem az európai intézményekkel és fejlesztési programokkal való kapcsolatok kiépítésének lehetőségeire fókuszált.

Nyitókép: Babják Zoltán, Beregszász polgármestere és Magyar Péter, Magyarország leendő miniszterelnöke. Forrás: Magyar Péter Facebook-oldala