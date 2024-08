Magyar-ukrán agrárminiszteri találkozó volt Kijevben

Magyarország számára továbbra is a magyar gazdák érdeke az első, ezért a magyar kormány továbbra is fenntartja az Ukrajnából érkező mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali tilalmat. Magyarország elismeri Ukrajna mezőgazdasági törekvéseit, de ezek nem mehetnek a magyar agrárgazdaság kárára – jelentette ki Nagy István agrárminiszter, aki Kijevben tárgyalt Tarasz Viszockijjal, Ukrajna Agrárpolitikai és Élelmiszerügyi Minisztériumának ügyvivőjével az Agrárminisztérium (AM) csütörtöki közleménye szerint.

A közleményben azt írták: a miniszter a találkozón arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt időszakban kialakult párbeszéd a magyar és az ukrán agrártárca között stabilizálódott. Nem lehet olyan probléma, amelyet ne tudnának megbeszélni, a kihívásokra a jó válaszokat közösen tudják ugyanis megadni.

Az egyeztetésen a szélsőséges időjárás és a szárazság okozta nehézségek is szóba kerültek. A gabona és olajos magvak tekintetében az aszály miatt kevesebb lesz az ukrán termés a tavalyinál. A 2021-es év rekord év volt Ukrajnában, de ehhez képest az idei számok 30 százalékos csökkenést mutatnak – áll a közleményben.

Nagy István felidézte, hogy a háború kitörését követően az ukrán gabonaexport súlyos zavarokkal küzdött, a tengeri transzport ellehetetlenült. Az Európai Unió Szolidaritási Sávok létesítésével megteremtette a lehetőségét annak, hogy az ukrán termékek szárazföldön eljussanak a hagyományos piacaikra, de a gabona ehelyett Európában rekedt, jelentős kihívások elé állítva az európai termelőket. Az elmúlt időszak alatt helyreálltak Ukrajna fekete-tengeri szállítási útvonalai és az ukrán gabonaexport csaknem 90 százaléka már ismét tengeri úton kerül kiszállításra a korábbi főbb célországaikba – tette hozzá.

A tárcavezető elmondta, az ukrán gabona visszatalálása a hagyományos piacaira a biztonságot szolgálja, és azt, hogy az európai belső piacon se legyen zavar. Ahogy korábban, most is minden szem gabonára szükség van, csak meg kell találni a helyét – hangsúlyozta a miniszter a közlemény szerint.

Kifejtette, a Brüsszel által bevezetett autonóm kereskedelem liberalizációs intézkedés (ATM) 2025. június 5-én lejár, ezért addig az uniónak megnyugtató és hosszú távú megoldást kell találnia az ukrán mezőgazdasági termékek okozta kihívásokra. A tárcavezető hozzáfűzte, hazánk számára a magyar gazdák érdeke a legfontosabb, mert ők biztosítják a mindennapi kenyeret, éppen ezért az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali tilalmat továbbra is fenntartja, de a tranzit szállítmányokat, ahogy eddig, ezután is engedélyezzük – áll a közleményben.

A találkozón Nagy István hivatalos látogatásra hívta Magyarországra Tarasz Viszockij miniszteri ügyvivőt, és arra is megkérte, hogy vegyen részt egy, a hazánk által elnökölt uniós agrártanács ülésen is – tájékoztatott az AM.

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: kormány.hu/Pelsőczy Csaba