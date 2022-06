Magyarországi támogatásból kapott új bútorokat a Szolyvai Gyermekotthon

Nagy az összefogás Magyarországon a szükséget szenvedő kárpátaljaiak és a menekültek megsegítésére. Ezt jelzi az is, hogy a nemzetközi gyermeknap kapcsán The Nursery Project civil szervezet új bútorokkal lepte meg a Szolyvai Gyermekotthont, ahol összesen 100, köztük 35, a háború elől kimenekített csöppségről gondoskodnak.

A budapesti székhelyű szervezet az adományokból bútorokat vásárolt, amelyeket a helyszínen szereltek össze az önkéntesek. A szervezet önkéntesei új, gyermekek számára kifejlesztett bútorokkal látták el a babaszobát, valamint a 24 férőhelyes, az ovis korosztály által használt nappalit.

„A Nursery Project az igazából egy magyar kezdeményezés, amely Budapesten született meg, az ottani expert közösség hozta létre. Azzal kezdődött a történet, hogy Észak-Magyarországon segítettünk óvodáknak és egyéb állami intézményeknek a berendezésük felújításában. Tehát, nem ez az első alkalom már, de eddig Magyarországon segítettünk. Az apropó, hogy most Ukrajnában vagyunk az talán az, hogy mellénk állt egy úriember, aki Texasból jelentkezett, és azt mondta, hogy ő nagyon szeretne valamilyen projektet támogatni Ukrajnában, amely segíti a kicsi gyerekek életét ebben a nehéz helyzetben.” – hangsúlyozta ki Bozó Zsuzsa, a The Nursery Project szervezője. Majd hozzátette: bár van most egy nagyobb támogatója a projektnek, de mellette sokan mások is segítették a megvalósulását.

„Az egész projekt a magyar önkéntesek ötlete volt, ők kezdeményezték. Eljöttek másfél hónappal ezelőtt tájékozódni és felvállalták ennek a két szobának a bútorcseréjét. Erre összegyűjtötték a pénzt és néhány napja leszállították az alkotóelemeket. Aztán a gyermekvédelmi napon eljöttek és egyedül összeszerelték a bútorokat. Áldjuk az Istent, hogy vannak ilyen emberek, akik rászolgáltak az elismerésünkre” – mondta a projekt kapcsán Volodimir Béres, a Szolyvai Gyermekotthon megbízott igazgatója.

TV21Ungvár/Kárpátalja.ma

Kép forrása: kiszo.net