Közel 7 000 ember érkezett Ukrajnából Magyarországra szombaton
Az ukrán-magyar határszakaszon 6874-en léptek be Magyarországra szombaton – tájékoztatta Magyarország Országos Rendőr-főkapitánysága (ORFK) az MTI-t vasárnap.
A beléptetettek közül a rendőrség 42 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért.
Forrás: MTI
(Nyitókép: illusztráció)