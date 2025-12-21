Marad a ködös időjárás hétfőn

A Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ előrejelzése szerint december 22-én éjszaka és a reggeli órákban ismét sűrű ködképződés várható Kárpátalja nagy részén.

A tájékoztatás szerint 200-500 méterre csökken a látótávolság. Megyénkben egyes fokozatú, sárga riasztás van érvényben.

A járművezetőket arra kérik, fokozott óvatossággal vezessenek az utakon, és szigorúan tartsák be a közlekedési szabályokat. Minden járművezető kapcsolja be a biztonsági övet, tartsanak biztonságos követési távolságot, ne lépjék túl a megengedett sebességhatárt, illetve az időjárási viszonyoknak megfelelően használják a tompított fényszórót és a ködlámpát.

