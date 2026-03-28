Marathon sportruházati üzlet nyílt Munkácson

Új sport- és hétköznapi ruházati üzlet nyílt a Munkácsi Retail Park területén – adta hírül a mukachevo.net internetes hírportál március 28-án.

A Marathon üzlet széles választékban kínálja a vezető világmárkák termékeit, többek között a Jack Wolfskin, Asics, Puma, Nike, Fila, Adidas, New Balance, Skechers, Merrell és KEEN márkákat. Az idelátogatók kiváló minőségű sportruházatot, cipőket és kiegészítőket találnak.

Az új üzlet a következő címen található meg: Munkács, Septickij utca 21.

A Munkácsi Retail Parkot 2025 novemberében adták át, és Kárpátalja egyik legmodernebb bevásárlónegyedének számít.

Kárpátalja.ma