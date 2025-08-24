Függetlenség napja: Kanada miniszterelnöke Kijevben

Kijevben tartózkodik augusztus 24-én, Ukrajna függetlenségének napján Mark Carney, Kanada miniszterelnöke. Carney részt vett a függetlenség napi ünnepségeken is.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és Olena Zelenszkával, az ukrán first ladyvel közösen rótta le tiszteletét az Ukrajna védelmezése közben elesett katonák emléke előtt. A Megemlékezés Falánál virágokat és koszorút helyeztek el.

„Őrizzük meg mindannyiuk emlékét. Tiszteljük hősiességüket és mindazt, amit Ukrajna fennmaradásáért tettek. Örök hála és dicsőség a hősöknek!” – írta Zelenszkij.

