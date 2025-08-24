Zelenszkij: száz év múlva is ukránok fognak itt élni

Ukrajna függetlenségét ünnepli augusztus 24-én Kijev. Ennek kapcsán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap a Facebookon osztotta meg ünnepi gondolatait.

„Mi építjük fel azt az Ukrajnát, amelynek elegendő ereje és hatalma lesz ahhoz, hogy biztonságban és békében élhessen”

– írta a posztjában.

Nem sokkal ezután egy másik bejegyzésben azt emelte ki, hogy Ukrajna már negyedik éve vív háborút függetlensége megőrzéséért. Ukrajna elnöke biztos abban, hogy az állam és a nép is kiállja a háborút, megvédik a földet. „Hogy gyermekeink és unokáink, valamint azok gyermekei és unokái biztonságban élhessenek a saját földjükön, a saját szabályaik szerint” – tette hozzá.

Kijelentette: ukránok vannak és lesznek ezen a földön, és száz év múlva is azok leszármazottai fognak itt élni. És ők is ünnepelni fogják majd Ukrajna függetlenségét.

A katonákért, a békéért és Ukrajnáért közös imát mondtak el a Szent Szófia székesegyházban.

Ungváron és Beregszászban is méltatták az állami ünnepet.

