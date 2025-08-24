Zelenszkij: száz év múlva is ukránok fognak itt élni
Ukrajna függetlenségét ünnepli augusztus 24-én Kijev. Ennek kapcsán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap a Facebookon osztotta meg ünnepi gondolatait.
– írta a posztjában.
Nem sokkal ezután egy másik bejegyzésben azt emelte ki, hogy Ukrajna már negyedik éve vív háborút függetlensége megőrzéséért. Ukrajna elnöke biztos abban, hogy az állam és a nép is kiállja a háborút, megvédik a földet. „Hogy gyermekeink és unokáink, valamint azok gyermekei és unokái biztonságban élhessenek a saját földjükön, a saját szabályaik szerint” – tette hozzá.
Kijelentette: ukránok vannak és lesznek ezen a földön, és száz év múlva is azok leszármazottai fognak itt élni. És ők is ünnepelni fogják majd Ukrajna függetlenségét.
A katonákért, a békéért és Ukrajnáért közös imát mondtak el a Szent Szófia székesegyházban.
Ungváron és Beregszászban is méltatták az állami ünnepet.