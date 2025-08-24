Bileckij: jól tudjuk, hogy mi az ára a függetlenségnek

Vasárnap reggel közös imával indították a napot Ungváron az ország függetlenségének 34. évfordulóján – közölte Miroszlav Bileckij, Kárpátalja kormányzója.

A Facebookon azt írta, az ünnepségen Kárpát-Ukrajna első elnöke, Volosin Ágost előtt is tisztelegtek.

A kormányzó felidézte, hogy Ukrajna függetlenségének kikiáltásakor 15 éves volt.

„Jól emlékszem arra a napra: az iskolából eltűnt a vörös zászló, helyette kék-sárga jelent meg. A szovjet vezető portréjának helyére Tarasz Sevcsenko képét akasztották. Mi, tinédzserek, felnőtteket kérdeztünk, hogy ez mit jelent, és hogyan kell most tovább élni. Szemeikben zavartság volt látható, de ugyanakkor remény is” – elevenítette fel a kormányzó.

Bileckij kiemelte:

„tudjuk jól, hogy mi az ára a függetlenségnek, amelyért jelenleg nagy áldozatokat kell hozni a csatatéren és a hátországban egyaránt.”

Hangsúlyozta:

Kárpátalja része volt és marad Ukrajna államépítő folyamatának.

Bileckij biztos abban, hogy „előttünk egy olyan béke vár, amelyben a független Ukrajna még erősebbé válik”.

Kárpátalja.ma

