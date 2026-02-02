Kijevbe látogat kedden Mark Rutte
Mark Rutte, a NATO főtitkára Kijevbe látogat február 3-án. A tervek szerint Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának keddi ülésén is felszólal.
A hírről Jaroszlav Zseleznyak és Olekszij Honcsarenko parlamenti képviselők számoltak be.
Február 3-án veszi kezdetét a Legfelsőbb Tanács 15. ülésszaka. A képviselők bejegyzése szerint a napirendi pontok között a NATO főtitkárának beszéde is szerepel.
Mark Rutte ukrán fővárosba tervezett látogatásáról még nem érkezett hivatalos bejelentés.
Forrás: Jevropejszka Pravda
Forrás: MTI/Bodnár Boglárka