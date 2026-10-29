Második világháborús lőszert találtak egy családi ház pincéjében Csapon

Második világháborús robbanószerkezetre bukkantak munkások Csapon, egy lakóház pincéjében végzett felújítási munkálatok során – tudatta a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége.

Az eset október 28-án történt. A munkások egy épület alapjának megerősítésén dolgoztak. A földmunkák közben, mintegy egy méter mélységben egy robbanószerkezetre emlékeztető tárgyat találtak.

A munkálatokat azonnal leállították, és értesítették a hatóságokat a 112-es segélyhívó számon.

Elsőként a helyi katasztrófavédelem munkatársa érkezett a helyszínre, aki megállapította, hogy a talált tárgy egy 82 milliméteres aknavetőgránát. A szakember megjelölte és körbekerítette a veszélyes területet, hogy megakadályozza az illetéktelenek belépését.

Ezt követően az ungvári tűzszerészek biztonságosan elszállították a robbanószerkezetet, majd egy erre kijelölt területen megsemmisítették.

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