Második világháborús lövedékeket találtak egy építkezésen Tiszasalamonban
Második világháborús lőszerekre bukkant egy férfi az ungvári járási Tiszasalamonban (Szolomonovo), miközben egy leendő lakóház alapozásához árkot ásott – adta hírül a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége szeptember 4-én.
A férfi gyanús fémtárgyakat talált, amelyekről feltételezte, hogy robbanásveszélyesek lehetnek, ezért értesítette a katasztrófavédelmet. A helyszínre tűzszerészek érkeztek, akik három 76 milliméteres tüzérségi lövedéket és egy 82 milliméteres aknavetőaknát azonosítottak.
A szakemberek a lőszereket elszállították, majd az előírásoknak megfelelően megsemmisítették.
A katasztrófavédelem arra figyelmeztet, hogy gyanús tárgy megtalálásakor tilos azt megérinteni vagy elmozdítani. Ilyenkor biztonságos távolságra kell húzódni, és a leletről a 101-es segélyhívó számon kell értesíteni a hatóságokat.
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