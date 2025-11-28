Második világháborús tüzérségi lövedéket találtak Ungváron

Veszélyes lövedéket talált az udvarán egy ungvári lakos november 27-én – számolt be róla a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán.

A bejelentő takarítás közben fedezte fel a gyanús tárgyat, és azonnal jelentette a DSZNSZ szakembereinek.

A helyszínre kiérkező pirotechnikusok megállapították, hogy a tárgy egy 30 mm-es kaliberű, második világháborús tüzérségi lövedék.

A veszélyes tárgyat egy speciális gyakorlótérre szállították, ahol irányított detonációval megsemmisítették.

A DSZNSZ munkatársai arra kérik a megye lakosait, hogy amennyiben gyanús, lőszernek tűnő tárgyat észlelnek, ne nyúljanak hozzá, hanem azonnal hívják a 101-es vagy a 102-es számot.

Kárpátalja.ma