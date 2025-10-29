Leszúrta nagybátyját egy fiatal férfi a Munkácsi járásban

A mentőszolgálat munkatársai értesítették a rendőrséget október 29-én hajnalban, nem sokkal 6 óra előtt, hogy egy férfit holtan találtak egy családi ház kerítése mellett Maszárfalván (Nehrovo).

A helyszínre kiérkező orvosok vérnyomokat és több szúrt sérülést találtak a férfi testén.

A rendőrség azonnal a helyszínre vonult: bűnügyi helyszínelők, nyomozók és a kutyás egység bevonásával megkezdték a vizsgálatot. A holttestet egy 51 éves helyi férfiként azonosították, akinek testén több szúrt és vágott sebet találtak.

A nyomozás első szakaszában a rendőrök megállapították a történtek körülményeit és az elkövető személyét. A gyanúsított az áldozat 20 éves unokaöccse, aki az éjszaka folyamán együtt italozott a férfival. Az italos állapotban vita alakult ki közöttük, melynek során a fiatal férfi késsel többször megszúrta nagybátyját a mellkasán, arcán és nyakán.

A sebesült férfi megpróbált kimenekülni a házból és segítséget kérni, de a kapu közelében összeesett és életét vesztette. A holttestet egy szomszéd találta meg, aki értesítette a mentőket.

A gyanúsítottat a rendőrség rövid időn belül elfogta, nála megtalálták és lefoglalták a gyilkossághoz használt kést. A férfit az ukrán büntetőeljárási törvény 208. cikkelye alapján előállították és ideiglenes őrizetbe vették.

A bűncselekményért a gyanúsítottra 7–15 év szabadságvesztés várhat.

A nyomozás jelenleg is tart.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Kárpátaljai Megyei Nemzeti Rendőrség