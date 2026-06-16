Mától lassabb áthaladásra kell számítani a tiszaújlaki határátkelőnél

Június 16-tól három napon át forgalomlassulás várható a Tiszaújlak és Tiszabecs közötti nemzetközi határátkelőhelyen. A korlátozások hátterében a határállomáson megkezdődő korszerűsítési munkálatok állnak.

A Kárpátaljai Megyei Helyreállítási és Infrastrukturális Fejlesztési Szolgálat tájékoztatása szerint a „Tiszaújlak–Tiszabecs” határátkelőn június 16. és 18. között moduláris épületek cseréjét végzik el. A fejlesztés célja a határátkelő infrastruktúrájának korszerűsítése, valamint a hatóságok munkakörülményeinek javítása.

A munkálatok ideje alatt a határátkelő áteresztőképessége átmenetileg csökkenhet, ezért a hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy torlódások és hosszabb várakozási idők alakulhatnak ki.

Azoknak, akik a következő napokban Magyarország felé terveznek utazni, érdemes előre tájékozódniuk a határhelyzetről, illetve lehetőség szerint más átkelőhelyeket választaniuk. Alternatívát jelenthet többek között a csapi, az asztélyi vagy a kaszonyi határátkelő.

A szakemberek azt javasolják, hogy az utazók indulás előtt ellenőrizzék az aktuális várakozási időket, és ennek megfelelően tervezzék meg útjukat.

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