Megduplázták a védők támogatási programját a Beregszászi kistérségben

A Beregszászi kistérség továbbra is kiemelt figyelmet fordít Ukrajna védőinek és családtagjaiknak támogatására. A Beregszászi Városi Tanács döntése értelmében a vonatkozó támogatási program 2026-ban is folytatódik, ráadásul a finanszírozás mértékét a 2025-ös évhez képest megduplázták.

A program teljes költségvetését 1 millió 500 ezer hrivnyára emelték – derül ki a városi tanács január 21-én közzétett hivatalos tájékoztatásából.

A meghosszabbított program keretében az alábbi egyszeri anyagi támogatások igényelhetők:

  • 50 000 hrivnya az elhunyt katonák családjai részére
  • 5 000 hrivnya az eltűntként nyilvántartott védők családtagjainak
  • 10 000 hrivnya a megsebesült vagy megsérült katonák számára
  • 20 000 hrivnya a „Haza Védelmezője – a Beregszászi kistérség Hőse” tiszteletbeli címmel kitüntetett személyeknek, illetve az elhunyt kitüntetettek családtagjainak
  • 40 000 hrivnya egyszeri költségtérítés az elhunyt katonák síremlékének elkészítésére és felállítására
  • 10 000 hrivnya azok számára, akik harci cselekmények során hadifogságba estek, majd fogolycsere útján szabadultak
  • 1 000 hrivnya a harci cselekményekben részt vevő védők, valamint a háború következtében fogyatékkal élővé vált személyek részére

A városi tanács tájékoztatása szerint minden támogatási forma külön dokumentumcsomaghoz kötött. A szükséges tanácsadás, valamint az iratok benyújtása az alábbi intézményeknél lehetséges:

Adminisztratív Szolgáltatásokat Nyújtó Központ (CNAP)

  • Beregszász, Vörösmarty utca 3.

Beregszászi Városi Tanács Szociális Védelmi Hivatala (USSZN)

  • Beregszász, Munkácsi utca 6. (földszint)

Telefonszámok:

  • 095 030 01 02
  • 0 800 219 020

(a hívás során ki kell választani a kommunikáció nyelvét, majd az USZZN kódját – 4, vagy a CNAP kódját – 3)

