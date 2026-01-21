Megduplázták a védők támogatási programját a Beregszászi kistérségben
A Beregszászi kistérség továbbra is kiemelt figyelmet fordít Ukrajna védőinek és családtagjaiknak támogatására. A Beregszászi Városi Tanács döntése értelmében a vonatkozó támogatási program 2026-ban is folytatódik, ráadásul a finanszírozás mértékét a 2025-ös évhez képest megduplázták.
A program teljes költségvetését 1 millió 500 ezer hrivnyára emelték – derül ki a városi tanács január 21-én közzétett hivatalos tájékoztatásából.
A meghosszabbított program keretében az alábbi egyszeri anyagi támogatások igényelhetők:
- 50 000 hrivnya az elhunyt katonák családjai részére
- 5 000 hrivnya az eltűntként nyilvántartott védők családtagjainak
- 10 000 hrivnya a megsebesült vagy megsérült katonák számára
- 20 000 hrivnya a „Haza Védelmezője – a Beregszászi kistérség Hőse” tiszteletbeli címmel kitüntetett személyeknek, illetve az elhunyt kitüntetettek családtagjainak
- 40 000 hrivnya egyszeri költségtérítés az elhunyt katonák síremlékének elkészítésére és felállítására
- 10 000 hrivnya azok számára, akik harci cselekmények során hadifogságba estek, majd fogolycsere útján szabadultak
- 1 000 hrivnya a harci cselekményekben részt vevő védők, valamint a háború következtében fogyatékkal élővé vált személyek részére
A városi tanács tájékoztatása szerint minden támogatási forma külön dokumentumcsomaghoz kötött. A szükséges tanácsadás, valamint az iratok benyújtása az alábbi intézményeknél lehetséges:
Adminisztratív Szolgáltatásokat Nyújtó Központ (CNAP)
- Beregszász, Vörösmarty utca 3.
Beregszászi Városi Tanács Szociális Védelmi Hivatala (USSZN)
- Beregszász, Munkácsi utca 6. (földszint)
Telefonszámok:
- 095 030 01 02
- 0 800 219 020
(a hívás során ki kell választani a kommunikáció nyelvét, majd az USZZN kódját – 4, vagy a CNAP kódját – 3)