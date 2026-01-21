Megduplázták a védők támogatási programját a Beregszászi kistérségben

A Beregszászi kistérség továbbra is kiemelt figyelmet fordít Ukrajna védőinek és családtagjaiknak támogatására. A Beregszászi Városi Tanács döntése értelmében a vonatkozó támogatási program 2026-ban is folytatódik, ráadásul a finanszírozás mértékét a 2025-ös évhez képest megduplázták.

A program teljes költségvetését 1 millió 500 ezer hrivnyára emelték – derül ki a városi tanács január 21-én közzétett hivatalos tájékoztatásából.

A meghosszabbított program keretében az alábbi egyszeri anyagi támogatások igényelhetők:

50 000 hrivnya az elhunyt katonák családjai részére

5 000 hrivnya az eltűntként nyilvántartott védők családtagjainak

10 000 hrivnya a megsebesült vagy megsérült katonák számára

20 000 hrivnya a „Haza Védelmezője – a Beregszászi kistérség Hőse” tiszteletbeli címmel kitüntetett személyeknek, illetve az elhunyt kitüntetettek családtagjainak

40 000 hrivnya egyszeri költségtérítés az elhunyt katonák síremlékének elkészítésére és felállítására

10 000 hrivnya azok számára, akik harci cselekmények során hadifogságba estek, majd fogolycsere útján szabadultak

1 000 hrivnya a harci cselekményekben részt vevő védők, valamint a háború következtében fogyatékkal élővé vált személyek részére

A városi tanács tájékoztatása szerint minden támogatási forma külön dokumentumcsomaghoz kötött. A szükséges tanácsadás, valamint az iratok benyújtása az alábbi intézményeknél lehetséges:

Adminisztratív Szolgáltatásokat Nyújtó Központ (CNAP)

Beregszász, Vörösmarty utca 3.

Beregszászi Városi Tanács Szociális Védelmi Hivatala (USSZN)

Beregszász, Munkácsi utca 6. (földszint)

Telefonszámok:

095 030 01 02

0 800 219 020

(a hívás során ki kell választani a kommunikáció nyelvét, majd az USZZN kódját – 4, vagy a CNAP kódját – 3)

Kárpátalja.ma