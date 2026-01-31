Megerőszakoltak egy 16 éves lányt Kárpátalján

A munkácsi járási rendőrség büntetőeljárást indított egy kiskorú lány ellen elkövetett nemi erőszak ügyében.

A rendfenntartók közleménye szerint január 30-án érkezett bejelentés a bűncselekményről. A hatóság munkatársai azonnal a megadott helyszínre vonultak, ahol kiderült, hogy a fiatal lány előző nap elment a 17 éves barátjához, hogy ott töltse az éjszakát. Az este folyamán a fiatal pár a fiú 48 éves édesapjával együtt alkoholos italokat fogyasztott.

A sértett elmondta, hogy amikor elkábult az alkoholtól, a fiú apja nemi erőszakot követett el rajta. A tinédzser próbált ellenállni a támadónak, egy ponton sikerült kiszabadulnia, és elmenekülni a házból.

A helyszíni szemle során a rendőrség számos tárgyi bizonyítékot lefoglalt.

A gyanúsítottat őrizetbe vették. A férfi ittas volt a kihallgatása idején. Az erőszaktevőt héttől tizenkét évig terjedő szabadságvesztés fenyegeti.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: illusztráció