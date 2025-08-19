Megerőszakoltak egy 13 éves lányt Volócon

A hatóság munkatársai őrizetbe vettek egy 21 éves férfit, akit egy kiskorú lány megerőszakolásával gyanúsítanak – számolt be róla a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata kedden.

A rendfenntartókkal augusztus 18-án vette fel a kapcsolatot egy volóci lakos, aki elmondta, hogy 13 éves lánya teherbe esett.

A rendőrség munkatársai nyomozást indítottak az ügyben, és kiderítették, hogy a kiskorú erőszak áldozata lett.

Megállapítást nyert, hogy egy 21 éves helyi lakos erőszakolta meg a fiatal lányt még júniusban. Az elkövetőt megtalálták, és beismerte bűnösségét.

A gyanúsított ellen büntetőeljárás indult, akár 15 évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik.

Kárpátalja.ma