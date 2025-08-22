Meghalt egy turista a Rahói járásban

Életét vesztette egy férfi a Rahói járás egyik turistaútvonalán – számolt be róla a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán pénteken.

A DSZNSZ közleménye szerint a 26 éves, bahmuti származású turista szakadékba zuhant Körtelep (Kruhlij) község közelében. A mentőszolgálatot a férfi édesapja értesítette, aki elmondta, hogy baleset érte a fiát, és megadta a helyszín koordinátáit. A mentősök elsősegélyben részesítették a sérültet, majd az autóhoz szállították. Az autóban azonban a férfi légzése leállt, és az újraélesztési próbálkozások ellenére életét vesztette.

A holttestet Técsőre szállították, ahol átadták a rendvédelmi szerveknek.

Kárpátalja.ma