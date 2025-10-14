Megkezdődik a fűtési szezon a Munkácsi kistérségben is

Megkezdik a fűtési időszakot a Munkácsi kistérség területén található költségvetési intézményekben október 20-án, hétfőn.

A döntést a végrehajtó bizottság október 14-ei ülésén hozták meg. Az érintett intézmények között szerepelnek az oktatási, kulturális, művészeti és egészségügyi létesítmények.

Amennyiben a napi átlaghőmérséklet három egymást követő napon nem haladja meg a 8 Celsius-fokot, az intézmények korábban is bekapcsolhatják a fűtést. Ilyen esetben a fűtés beindítása az adott intézmény vezetőjének külön döntése alapján történik, az engedélyezett kereteken belül.

