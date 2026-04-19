Megkezdődött az Ungvári Félmaraton 2026 jótékonysági verseny

Kárpátalja regionális központjában közel 1000 résztvevővel kezdődött meg az Ungvári Félmaraton 2026 jótékonysági verseny – a városi tanács a Facebook-oldalán április 19-én.

A verseny programja különböző távokat tartalmaz: félmaraton (21,1 km), 10 km, 2×5 km-es váltófutás, 2 km, valamint a rövid gyermekfutamok – 100 és 400 méter.

A versenyzők közül 500-an a félmaratonra, 300-an a 2 km-es távra, több mint 150-en pedig a gyermekfutamokra regisztráltak.

A jótékonysági versenyből befolyt összeget az Ukrán Fegyveres Erők támogatására fordítják.

Az ungvári verseny a Kárpátaljai Nagyfutás sorozatának („Transcarpathian Grand Run”) része, amely Kárpátalja több városát egyesíti, és egy huszti maratonnal zárul. A tavalyi évben ezeknek az eseményeknek köszönhetően közel 13,5 millió hrivnya gyűlt össze az ukrán hadsereg támogatására.

