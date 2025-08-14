Megkezdték a batári csatorna rekonstrukcióját

Megkezdődött az Öreg Batár csatorna rekonstrukciója – közölte a Tiszai Vízgazdálkodási Területi Igazgatóság augusztus 14-én.

Eddig a terület megtisztítása folyt a fáktól és bokroktól, valamint a sok évnyi iszapot távolították el. A szárazon maradt csatornát rövid időn belül víz lepte el.

Mint írták, ez megerősíti, hogy jó úton haladnak a rekonstrukcióval, és a Batár vízgazdálkodási rendszere képes akár a mostani száraz időszakban is a vízszabályozásra természetes módon.

A munkálatok az Interreg VI–A NEXT Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine projekt keretében valósultak meg.

Kárpátalja.ma

