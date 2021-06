Megkezdték a Beregszász–Nagyszőlős–Felsőveresmart autóút részleges újítását

Megkezdődtek a részleges felújítási munkálatok a Beregszász–Nagyszőlős–Felsőveresmart autóúton június 28-án – közölte Babják Zoltán, Beregszász polgármestere.

A Vérke-parti városban a Muzsalyi úton megkezdték a kövezett és az aszfaltozott részek határain lévő burkolat felmarását.

A polgármester beszámolója szerint szeretnék elérni, hogy a Mikes utca is a megye kommunális tulajdonába kerüljön, és ezen az útszakaszon is megkezdődjön az út javítása. Babják Zoltán szerint „megyei közlekedési érdekeket szolgál ez az út, így a javítását is a megyének kell finanszíroznia”.

Kárpátalja.ma