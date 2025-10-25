Meglőttek egy kutyát Munkácson

Ismeretlenek lőttek meg egy kutyát Munkácson – adta hírül a mukachevo.net internetes hírportál Marianna Nedokus Facebook-bejegyzésére hivatkozva.

A sérült ebre járókelők találtak rá a Nagyhegy (Velikohirnij) utcában. Az állat nem tudott felkelni, és nem volt hajlandó enni sem.

A kutyát egy állatorvosi klinikára szállították, ahol a vizsgálat során megállapították, hogy meglőtték, aminek következtében az egyik lába teljesen szétzúzódott, így sürgős műtéti beavatkozásra szorult. A sérült kutyus állapota jelenleg is súlyos.

Helyi önkéntes állatvédők mindenkit arra kérnek, hogy segítsenek felkutatni az állat lehetséges gazdáját vagy az eset szemtanúit.

Kárpátalja.ma