Megnövekedett a várakozási idő a kárpátaljai határátkelőhelyeken

Az ünnepek közeledtével több kárpátaljai határátkelőhelyen is megnövekedtek az autósorok. A határon várakozók visszajelzései szerint az átkelés több órát vesz igénybe.

Az Ukrán Állami Határszolgálat Nyugati Regionális Főosztályának hivatalos információi szerint az ungvári, a csapi, az asztélyi és a kaszonyi átkelőhelyen is többórás várakozási idővel kell számolni az Ukrajnából kilépőknek.

A legfrissebb, 13 órakor közzétett jelentés szerint a kisbereznai átkelőhelyen 35, az ungvári határon 40 jármű és 2 autóbusz, a csapi átkelőn 45 jármű és 1 autóbusz, a haranglábi határon 45 jármű, a kaszonyi átkelőn 70 jármű, az asztélyi határon 30 jármű, a tiszaújlaki határon pedig 30 jármű várakozik. A nagypaládi határátkelőn nem alakult ki torlódás.

A határszolgálat felhívja a figyelmet arra, hogy indulás előtt mindig tájékozódjanak a határátkelők aktuális helyzetéről.

