Megnyílt a síszezon Kárpátalján

December 24-e óta tartós mínuszok jellemzik Kárpátalja időjárását, ami lehetővé tette a síközpontok számára a hóágyúk beindítását a természetes havazás kiegészítéseként. Ennek köszönhetően a régió több üdülőhelyén hivatalosan is kezdetét vette a 2025–2026-os téli szezon.

Fülöpfalva (Pilipec)

A síközpont az elsők között jelentette be a szezonnyitást, amelyre december 26–27-én került sor. Jelenleg a pályák intenzív előkészítés alatt állnak, folyamatosan dolgozik a speciális karbantartó technika. Az üzemeltetők tájékoztatása szerint a központ készen áll a síelők és snowboardosok fogadására.

Iszka (Izki)

Az ökoüdülőhely teljes egészében hóval borított. A webkamerák egyenletes hótakarót mutatnak, ami ideális körülményeket biztosít a családi kikapcsolódáshoz, valamint a kezdő síelők számára.

Kraszija

A Kraszija-hegyen is megjelent az első tartós hó. Bár a teljes hóréteg kialakítása még folyamatban van, az infrastruktúrát már előkészítik az első vendégek fogadására.

Dragobrat

Ukrajna legmagasabban fekvő síüdülőhelye idén is élen jár a hó mennyiségét tekintve. A nagy tengerszint feletti magasságnak és a sajátos mikroklímának köszönhetően jelentős hótorlaszok alakultak ki, a hótakaró pedig a legstabilabb feltételeket biztosítja a haladó és profi síelők számára.

A síközpontok folyamatosan frissítik az aktuális pálya- és időjárási információkat, ezért az utazás előtt érdemes tájékozódni az adott üdülőhely hivatalos felületein.



A Novini Zakarpattya nyomán.

Kárpátalja.ma