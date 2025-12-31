Megnyílt a síszezon Kárpátalján
December 24-e óta tartós mínuszok jellemzik Kárpátalja időjárását, ami lehetővé tette a síközpontok számára a hóágyúk beindítását a természetes havazás kiegészítéseként. Ennek köszönhetően a régió több üdülőhelyén hivatalosan is kezdetét vette a 2025–2026-os téli szezon.
Fülöpfalva (Pilipec)
A síközpont az elsők között jelentette be a szezonnyitást, amelyre december 26–27-én került sor. Jelenleg a pályák intenzív előkészítés alatt állnak, folyamatosan dolgozik a speciális karbantartó technika. Az üzemeltetők tájékoztatása szerint a központ készen áll a síelők és snowboardosok fogadására.
Iszka (Izki)
Az ökoüdülőhely teljes egészében hóval borított. A webkamerák egyenletes hótakarót mutatnak, ami ideális körülményeket biztosít a családi kikapcsolódáshoz, valamint a kezdő síelők számára.
Kraszija
A Kraszija-hegyen is megjelent az első tartós hó. Bár a teljes hóréteg kialakítása még folyamatban van, az infrastruktúrát már előkészítik az első vendégek fogadására.
Dragobrat
Ukrajna legmagasabban fekvő síüdülőhelye idén is élen jár a hó mennyiségét tekintve. A nagy tengerszint feletti magasságnak és a sajátos mikroklímának köszönhetően jelentős hótorlaszok alakultak ki, a hótakaró pedig a legstabilabb feltételeket biztosítja a haladó és profi síelők számára.
A síközpontok folyamatosan frissítik az aktuális pálya- és időjárási információkat, ezért az utazás előtt érdemes tájékozódni az adott üdülőhely hivatalos felületein.
A Novini Zakarpattya nyomán.