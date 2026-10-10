Megnyitották a beregszászi kórház új épületszárnyát

Megnyitották a beregszászi Linzer Bertalan Kórház A épületszárnyát, amelynek építése még 1988-ban kezdődött. A beruházás közel négy évtized után jutott el a befejezésig – közölte Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció vezetője október 9-én.

Az új épületrészt Viktor Mikita, az Elnöki Hivatal helyettes vezetője és Viktor Ljasko egészségügyi miniszter jelenlétében tekintették meg.

A beruházás 2020-ban kapott új lendületet, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök látogatását követően a kórház bekerült a Nagy építkezés elnevezésű állami programba. Ennek köszönhetően biztosították a szükséges finanszírozást, és befejezték az építkezést.

A kórházban korszerű diagnosztikai eszközök állnak rendelkezésre, valamint gyermekgyógyászati, szülészeti-nőgyógyászati és sebészeti osztály működik. Az intézményben három műtő, intenzív terápiás részleg és rehabilitációs szolgáltatás is helyet kapott. Az épületet az akadálymentesítés követelményeinek megfelelően alakították ki.

A fejlesztésre különböző forrásokból – állami, megyei és helyi költségvetésből, valamint adományokból – több mint 165 millió hrivnyát fordítottak.

A nemzetközi támogatások is jelentős szerepet játszottak a projekt megvalósításában. Érdekesség, hogy 1988-ban magyar szakemberek kezdték meg a kórház építését, és Magyarország 38 évvel később ismét segítséget nyújtott az intézménynek.

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet közreműködésével 2021 óta több mint 28 millió hrivnya értékben szereztek be orvosi berendezéseket, bútorokat és egyéb felszereléseket. Emellett amerikai partnerek támogatásával több mint 3 millió hrivnya értékű korszerű eszközöket vásároltak a járóbeteg-rehabilitációs részleg számára.

A beruházás célja, hogy a betegek egy helyen többféle egészségügyi ellátást is igénybe vehessenek.

Kárpátalja.ma

Képek forrása: Miroszlav Bileckij Facebook-oldala

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →