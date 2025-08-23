Megpróbálta felgyújtani magát egy férfi Kárpátalján

Benzinnel locsolta le a ruháját, és megpróbálta felgyújtani magát egy férfi Munkács közelében, a Kijev–Csap autóúton – adta hírül Jevhenyij Csornej újságíró közösségi oldalán szombaton.

Az eset kapcsán Erneszt Zavadszkij, a Kárpátaljai Járőrszolgálat szóvivője a Zakarpattya24 hírportálnak elmondta, hogy bejelentés érkezett arról, miszerint a „Hyundai” autókereskedés közelében egy ismeretlen férfi megpróbál kárt tenni magában.

A bejelentés helyszínén a rendfenntartók nem találták meg a szóban forgó férfit, de a környékbeli járőrök észrevettek egy alakot, aki éppen benzinnel locsolta le magát, majd meggyújtotta. A rendfenntartók gyorsan reagáltak: a földre teperték a férfit, és eloltották a lángokat.

Kiderült, hogy az 1991-ben született férfi a korábbi Ökörmezői járásból származik. A sérültet a Munkácsi Központi Járási Kórházba vitték, majd később átszállították a Beregszászi Pszichiátriai Kórházba.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Illusztráció