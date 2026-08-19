Szemétégetés közben súlyosan megsérült egy férfi Kárpátalján
Szemétégetés közben szenvedett égési sérüléseket egy 40 éves férfi a Munkácsi járásban – közölte a kárpátaljai mentőszolgálat augusztus 19-én.
A háztartási hulladék között egy diklórfoszos palack is volt, amely a hő hatására felrobbant. A fellobbanó lángok égési sérüléseket okoztak a férfinak.
Az egészségügyi dolgozók elsőfokú égési sérüléseket állapítottak meg a férfi bal alkarján és hátán. A sérülések testfelületének mintegy 9 százalékát érintették.
A sérültet a helyszínen ellátták, majd további kivizsgálás és kezelés céljából kórházba szállították.
(Nyitókép: illusztráció)
Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.Beállítás →