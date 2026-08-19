Szemétégetés közben súlyosan megsérült egy férfi Kárpátalján

Szemétégetés közben szenvedett égési sérüléseket egy 40 éves férfi a Munkácsi járásban – közölte a kárpátaljai mentőszolgálat augusztus 19-én.

A háztartási hulladék között egy diklórfoszos palack is volt, amely a hő hatására felrobbant. A fellobbanó lángok égési sérüléseket okoztak a férfinak.

Az egészségügyi dolgozók elsőfokú égési sérüléseket állapítottak meg a férfi bal alkarján és hátán. A sérülések testfelületének mintegy 9 százalékát érintették.

A sérültet a helyszínen ellátták, majd további kivizsgálás és kezelés céljából kórházba szállították.

(Nyitókép: illusztráció)

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