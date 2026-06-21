Megszűnhet a rokkantsági nyugdíj folyósítása egyes ukránok számára

Az ukrajnai rokkantsági ellátásban részesülők egy része elveszítheti jogosultságát a támogatásra, amennyiben nem teljesíti a jogszabályok által előírt kötelezettségeket. A nyugdíjalap tájékoztatása szerint öt olyan eset is van, amikor a rokkantsági nyugdíj folyósítását felfüggeszthetik vagy megszüntethetik.

Az egyik legfontosabb ok az időszakos felülvizsgálat elmulasztása. A második vagy harmadik rokkantsági csoportba tartozó hadköteles korú férfiaknak 2025. november 1-jéig, míg más érintetteknek 2026. április 1-jéig kell megjelenniük az előírt egészségügyi felülvizsgálaton. Akik ezt alapos indok nélkül elmulasztják, elveszíthetik ellátásukat. Kivételt képeznek többek között a katonák, a súlyos egészségkárosodással élők, valamint a megszállt vagy harci cselekmények által érintett területeken élők.

A támogatás megszűnhet akkor is, ha a felülvizsgálat eredményeként az érintett már nem minősül fogyatékossággal élő személynek, így elveszíti a rokkantsági státuszát.

Szintén az ellátás megvonásához vezethet a hamis vagy hiányos adatok benyújtása. Amennyiben bebizonyosodik, hogy valaki valótlan dokumentumokkal szerezte meg a jogosultságot, a státuszt és az ahhoz kapcsolódó támogatást is visszavonják.

A folyósítást felfüggeszthetik abban az esetben is, ha a nyugdíjszámlán hat hónapon keresztül nem történik semmilyen pénzmozgás. Ilyenkor a kifizetéseket ideiglenesen leállítják, ugyanakkor az elmaradt összegek később visszaigényelhetők az illetékes hatóságoknál történő azonosítást követően.

Az ötödik ok az előírt személyazonosítási eljárás elmulasztása. Ez elsősorban azokra vonatkozik, akik évente több mint 183 napot külföldön tartózkodnak, illetve ideiglenesen megszállt területeken élnek. Amennyiben nem teljesítik az azonosítási kötelezettséget, a rokkantsági nyugdíj folyósítását felfüggeszthetik.

A hatóságok hangsúlyozzák, hogy több esetben lehetőség van a jogosultság helyreállítására, amennyiben az érintett utólag eleget tesz az előírt kötelezettségeknek.

Kárpátalja.ma

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