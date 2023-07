Megszűnik az ingyenes vízummentesség 2024-től az EU-ba történő beutazáskor

Fizetőssé válik a belépés 2024-től az Európai Unió tagországaiba minden olyan ukrán állampolgár számára, aki vízummentes beutazásra jogosult – közölte szombaton az rbc.ua hírportál az Európai Unió hivatalos honlapjára hivatkozva.

A jelentés szerint a jövő évtől a 30 európai uniós tagország bármelyikébe való beutazás speciális ETIAS engedéllyel történik. A vízummentességet élvező ukrán állampolgárok számára ez kötelező beutazási feltétel. Ezt a dokumentumot csatolni kell az útlevélhez, és legfeljebb három évig vagy az útlevél lejáratáig érvényes, attól függően, hogy melyik következik be előbb.

Ha valaki új útlevelet kap, új ETIAS beutazási engedélyt is be kell szereznie. Ezzel az összes európai ország területére korlátozás nélkül beléphet rövid távú tartózkodásra – akár 90 napig bármely 180 napos időszak alatt. Ugyanakkor a határon továbbra is ellenőrizhetik a beutazás feltételeinek betartását, még akkor is, ha van engedély.

Az ETIAS kiadásához ki kell töltenie a jelentkezési lapot az ETIAS hivatalos webhelyén vagy az azonos nevű mobilalkalmazáson keresztül. Az engedélykérés hét euróba kerül. Az ETIAS megszerzéséhez az ukránoknak biometrikus útlevelet kell benyújtaniuk az illetékes állami hatóságok által a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet szabványainak megfelelően. Ha más típusú útlevéllel rendelkezik, vízumra lesz szükségük az olyan európai országokba történő belépéshez, amihez ETIAS szükséges.

Az ETIAS-t legkésőbb 96 órával az Európai Unióba tervezett határátlépés előtt be kell szerezni, függetlenül attól, hogy milyen közlekedési eszközt kíván igénybe venni az ukrán állampolgár.

Forrás: karpat.in.ua