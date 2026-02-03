Megszúrta fiát egy édesapa a Munkácsi járásban

Bejelentés érkezett a rendőrséghez február 2-án este, miszerint egy 37 éves kölcsényi (Kolcsino) lakost késsel megszúrtak.

A rendőrség tájékoztatása szerint a nyomozás során kiderült, hogy az áldozat és 57 éves édesapja együtt italoztak, amikor vita alakult ki közöttük. A szóváltás tettlegességig fajult, és az édesapa a fiát a has tájékán késsel megsebesítette.

A gyanúsítottat a rendőrség őrizetbe vette, az áldozat pedig kórházi kezelés alatt áll. Az ügyben eljárás indult.

Kárpátalja.ma