Megtámadták a katonai toborzóközpont munkatársait Lembergben

Lembergben egy férfi rátámadt a Területi Toborzó- és Szociális Támogató Központ (TCK) munkatársaira szolgálati feladataik ellátása közben. Az egyik katonát késsel megsebesítették, és a kórházban életét vesztette – közölte az „Nyugat” Operatív Parancsnokság.

A tájékoztatás szerint december 3-án a Halics–Frankivszki járási toborzóközpont mobil értesítési csoportja igazoltatás közben találkozott az agresszív férfival. A férfi nem volt hajlandó igazolni magát, nem mutatta be dokumentumait, és kihívóan, provokatívan viselkedett, figyelmen kívül hagyva a rendvédelmi szervek jogszerű utasításait.

A csoport intézkedéseit kamerák rögzítették, és a műveletet rendőrök jelenlétében, a hatáskörüknek megfelelően hajtották végre.

A támadás során súlyosan megsérült katona az ATO veteránja volt. A férfit életveszélyes combartéria-sérüléssel szállították kórházba. Az orvosok minden erőfeszítése ellenére december 4-én reggel belehalt sérüléseibe.

Az Ukrán Főügyészség közlése szerint a 30 éves támadót elfogták, és a helyszínen megtalálták a kését is, amellyel a halálos sebet okozta.

Az ügyben szolgálatot teljesítő személlyel szembeni, halált okozó szándékos, súlyos testi sértés miatt indult büntetőeljárás.

Kárpátalja.ma