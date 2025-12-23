Megtartotta 2025. évi utolsó soros ülését a Beregszászi Városi Tanács, amelyen összesen 58 napirendi pontot tárgyaltak meg. A döntések jelentős része a földügyi kapcsolatokhoz kötődött, emellett fontos határozatok születtek a területfejlesztés, az egészségügy, a kommunális gazdálkodás és a szociálpolitika területén is.

Erről Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség vezetője számolt be december 23-án Facebook-oldalán.

Az év eredményeinek összegzéseként a tanács hagyományosan átadta a Drávai Gizella-díjat, amelyben idén kistérségünk egyik kiemelkedő pedagógusa, Szkljarova Okszana részesült. A díjazott a Tarasz Sevcsenko nevét viselő, emelt szintű angol nyelvoktatást folytató líceum tanulmányi és nevelési igazgatóhelyettese, valamint angoltanára.

Az ülésen elismerésben részesültek azok is, akik a Tarasz Sevcsenko XVI. Nemzetközi Nyelvi és Irodalmi Versenyen értek el kiváló eredményeket. A Beregszászi Városi Tanács egyszeri pénzjutalmát Ivanyuk Szofija, a F. Potusnyak Líceum 6. osztályos tanulója, valamint felkészítő tanára, Ivanyuk Oleszja ukrán nyelv- és irodalomtanár vehette át.

A tanács jóváhagyta a Beregszászi kistérség 2026. évi költségvetését is. A bevételek és kiadások főösszege – az oktatási szubvenció nélkül – 433,9 millió hrivnya, ami 84,8 millió hrivnyával, azaz közel 27,6 százalékkal haladja meg a 2025. évi szintet. A kormány előzetes számításai szerint 2026-ban a közösség további 112,2 millió hrivnya oktatási szubvencióra is számíthat.

A költségvetés teljes mértékben biztosítja a közösségi intézmények alapvető működését. A kistérségi büdzsé prioritásai között továbbra is kiemelt helyen szerepel az oktatás, a kultúra és a veteránpolitika. Oktatásra és kultúrára a költségvetés 53 százalékát, összesen 229,9 millió hrivnyát különítettek el, amelyből 11,2 millió hrivnyát a gyermekek étkeztetésére fordítanak az oktatási intézményekben.

A veteránpolitikához és a védelmi képességekhez kapcsolódó kiadásokat a tanács szintén a legfontosabb prioritások közé sorolta: ezek finanszírozását tizenegyszeresére növelték. Az év során a támogatások mértékét a tényleges szükségletekhez igazítják.

A településszépítésre fordított kiadások 12 százalékkal emelkednek, elérve a 73,7 millió hrivnyát, míg a fejlesztési költségvetésben 14,3 millió hrivnyát irányoztak elő. A városvezetés szerint a 2026-os költségvetés biztosítani fogja a Beregszászi kistérség stabil és zavartalan működését.

Az ülés ünnepi hangulatáról Katerina Vohmenceva és a Zirkovij Sljah (Csillagút) növendékei, valamint a benei folklóregyüttes gondoskodott Holozsai Erzsébet vezetésével, akik karácsonyi műsorral tették emlékezetessé az év utolsó tanácsülését.

