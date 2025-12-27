Megtartotta díjátadóját a Kárpátaljai Magyar Filmgyártásért Alapítvány

Díjátadót szervezett Beregszászban a Kárpátaljai Magyar Filmgyártásért Alapítvány december 27-én azon fiatalok, gyerekek számára, akik kimagasló eredményeket értek el az Örökítsd meg! című kisfilm-pályázaton és a Legszebb magyar vers című szavalóversenyen. A két pályázatra október, november folyamán lehetett jelentkezni. A kisfilm pályázat témája az ősz volt. Videó formájában lehetett alkotást készíteni az ősz legszebb pillanatairól. A szavalóversenyre azzal a verssel lehetett benevezni, amelyet a legszebb magyar alkotásnak gondoltak a résztvevők.

A zsűrinek nem volt könnyű dolga. Örömmel fedezték fel, hogy milyen sok Kárpátalján a magyar tehetséges fiatal és gyerek, akik a nemzetünk jövőjét és reményét jelentik.

A díjátadón a zsűrit Tóth Jenő, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézetének magyarnyelv és irodalom tanára képviselte, aki köszöntőjében gratulált a résztvevőknek és megköszönte elszántságukat, bátorságukat, mert felvállalták magukat, magyarságukat, megmutatták tehetségüket ebben a világban. Amikor nagyon sokan elzárkóznak, zárkózottá válnak, ők ennek ellenére kiny ltak és szavalásukkal tettek egy lépést a megmaradásért.

Ezután a nyertesek és a különdíjasok büszkén vehették át értékes ajándékaikat.

A helyezések a következőképpen alakultak:

Szavalóverseny: I. hely – Demeter Hanna

II, hely – Gogola Erzsébet

III. Hely – Nyitrai Szonja

Kisfilm-pályázat: I. hely – Bunda Petra

II. hely – Orosz Tamás

III. hely – Gál Csenge és Turi Eszter

Fehér Rita

Kárpátalja.ma