Megvertek és kiraboltak egy mozgáskorlátozott férfit Ungváron

Az ungvári rendőrök őrizetbe vettek egy 51 éves helyi lakost, akit azzal gyanúsítanak, hogy kirabolt egy mozgáskorlátozott férfit – közölte a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata csütörtökön.

A rendfenntartók közleménye szerint október elsején egy ungvári lakos tett bejelentést arról, hogy egy ismeretlen férfi kirabolta a mozgáskorlátozott szomszédját, majd elmenekült.

A rendőrök a helyszínen kihallgatták a sértettet, és megállapították, hogy a férfit egy ungvári lakos támadta meg, aki már többször volt büntetve zsarolás és illegális fegyverviselés miatt.

Előzetes adatok szerint a tolvaj meglátogatta a 47 éves helyi lakost, és konfliktus alakult ki közöttük. A látogató többször megütötte a sértettet a testén és a fején, elvette a mobiltelefonját és a pénzét, majd ismeretlen irányba távozott. Kiderült, hogy az ellopott pénzt és telefont egy harmadik személynek adta át, hogy rendezze a tartozását.

A rendőrség büntetőeljárást indított a tolvaj ellen. Az ügyben tart a nyomozás.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: kárpátaljai rendőrség