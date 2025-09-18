Neves kárpátaljaiakat tüntettek ki Ungváron

A megyei tanács szeptember 18-i ülésén ismert személyiségeket tüntettek ki Kárpátalján, akik munkájukkal hozzájárulnak a megye fejlődéséhez és jó hírének öregbítéséhez.

Mirszlav Bileckij kormányzó és Roman Szaraj, a megyei tanács elnöke közösen adta át a „Kárpátalja fejlődéséért” jelvényt.

Elismerésben részesült:

Bohdan Kabaci, a Munkácsi Kooperatív Szakkollégium igazgatója,

Ivan Ilko, festő- és monumentális művész, Ukrajna érdemes és népi művésze,

Mariana Kolodij, az Ungvári Nemzeti Egyetem Genderoktatási Központjának igazgatója, a 1325-Zakarpattya Koalíció titkárságának vezetője,

Petro Jacuk, az Állami Gyógyszerészeti és Kábítószer-ellenőrzési Szolgálat Kárpátaljai Osztályának vezetője.

Bileckij hangsúlyozta, hogy a díjazottak szakértelmükkel és elhivatottságukkal nap mint nap jobbá teszik a megyét.

Kárpátalja.ma