Neves kárpátaljaiakat tüntettek ki Ungváron

Mondik Márta Közélet

A megyei tanács szeptember 18-i ülésén ismert személyiségeket tüntettek ki Kárpátalján, akik munkájukkal hozzájárulnak a megye fejlődéséhez és jó hírének öregbítéséhez.

Mirszlav Bileckij kormányzó és Roman Szaraj, a megyei tanács elnöke közösen adta át a „Kárpátalja fejlődéséért” jelvényt.

Elismerésben részesült:

  • Bohdan Kabaci, a Munkácsi Kooperatív Szakkollégium igazgatója,
  • Ivan Ilko, festő- és monumentális művész, Ukrajna érdemes és népi művésze,
  • Mariana Kolodij, az Ungvári Nemzeti Egyetem Genderoktatási Központjának igazgatója, a 1325-Zakarpattya Koalíció titkárságának vezetője,
  • Petro Jacuk, az Állami Gyógyszerészeti és Kábítószer-ellenőrzési Szolgálat Kárpátaljai Osztályának vezetője.

Bileckij hangsúlyozta, hogy a díjazottak szakértelmükkel és elhivatottságukkal nap mint nap jobbá teszik a megyét.

Kárpátalja.ma