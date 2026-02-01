„Meleg levest Kijevnek”: a lengyelek újabb jótékonysági akciója az ukránoknak

Jövő héten, a hideg időjárás miatt, lengyel aktivisták egy csoportja fog meleg levest osztogatni az ukrán fővárosban – írja az Ukrinform.ua a Zrzutka.pl lengyel közösségi platformra hivatkozva.

A „Meleg levest Kijevnek” elnevezésű kampányt Lukasz Wantuch krakkói aktivista és helyi önkormányzati tisztviselő hirdette meg.

Jövő héten Kijevben -19 °C lesz. Ezért mi 4000 adag meleg levessel hagyjuk el Krakkót, amelyet az utcákon fogunk szétosztani (természetesen kenyérrel együtt). Két furgon tele étellel és teával” – közölte Wantuch.

A szállítási költségek fedezésére, valamint az élelmiszerek és egyéb szükséges dolgok beszerzésére adománygyűjtési akciót hirdettek. Az akció lebonyolításához 3500 zlotyira (több mint 40 ezer hrivnya) van szükségük, amelynek 85%-a már összegyűlt.

Lengyelországban néhány hete több civil szervezet együttműködésében „Fűtés Lengyelországból Kijev számára” mottóval indult adománygyűjtés. Ennek keretében a lengyelek több mint 9 millió zlotyt (több mint 2,5 millió dollár) adományoztak. Az összegyűlt pénzből áramfejlesztőket vásároltak, amelyek első adagja már megérkezett az ukrán fővárosba.

