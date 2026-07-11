Mellkason szúrtak egy 80 éves nőt a Munkácsi járásban
A munkácsi járási Csendes (Tisiv) településen szúrt sérülést szenvedett egy 80 éves nő, ezért a helyszínre riasztották a mentőszolgálat munkatársait – adta hírül a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán július 11-én.
A mentők megállapították, hogy az idős nő bal oldali mellkasán, a negyedik borda magasságában egy szúrt sérülés keletkezett.
Az elsősegélynyújtást követően a sérültet a Volóci Járási Kórházba szállították további ellátásra.
A helyszínen rendőrök is dolgoztak, az eset körülményeit a hatóságok vizsgálják.
A mentőszolgálat ismét felhívta a figyelmet arra, hogy szúrt sérülés esetén nem szabad megpróbálni saját kezűleg ellátni a mély sebet vagy eltávolítani az esetlegesen a sebben maradt idegen tárgyat. Ilyen esetben haladéktalanul értesíteni kell a mentőket a 103-as segélyhívó számon, és követni kell a diszpécser utasításait.