Nagy Imre-mellszobrot avattak Kijevben

Mellszobrot avattak Kijevben Nagy Imre egykori magyar miniszterelnök tiszteletére, akit az 1956-os forradalom leverése után kivégeztek. Az alkotás felavatásáról Kirilo Budanov, az Ukrán Elnöki Hivatal vezetője számolt be.

Budanov beszédében úgy fogalmazott, hogy Nagy Imre története a szovjet birodalmi törekvés mementója, egyúttal a népek önrendelkezésért és saját jövőjük szabad alakításáért folytatott küzdelmének jelképe.

Az elnöki hivatal vezetője köszönetet mondott a kezdeményezőknek, köztük Ceber Rolandnak, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselőjének, valamint a nemzeti közösségek Európai Koalíció nevű szövetségnek. Az eseményen ukrán parlamenti képviselők és a kijevi városvezetés képviselői is részt vettek.

A rendezvényre magyar vendégek is érkeztek, köztük Iványi Gábor lelkész, aki jelképes ajándékként átadta az 1956-os forradalom lyukas zászlaját. A lobogón Nagy Imre unokája, Jánosi Katalin aláírása szerepel.

Budanov reményét fejezte ki, hogy a kezdeményezés következő lépéseként Budapesten is mellszobrot állítanak Vaszil Sztusz ukrán költőnek, az ellenzéki disszidensmozgalom kiemelkedő alakjának.

Kárpátalja.ma

Forrás: vechirniy.kyiv.ua

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