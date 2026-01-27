Mély, veszélyes kátyúk nehezítik a közlekedést a Kijev–Csap autóúton
A jelentős esőzések és hőmérséklet-ingadozások után mély kátyúk jelentek meg a Kijev–Csap autóúton, amelyek miatt az elmúlt napokban több tucat jármű rongálódott meg.
A helyzet különösen kritikus a Szolyva városától az Ábránkai (Abranszki)-hágóig, valamint a Munkácstól Ungvárig tartó szakaszon. A sofőrök beszámolói szerint egyes kátyúk vízzel telítettek, ami tovább nehezíti az időben történő észlelésüket, és növeli a balesetveszélyt.
A közlekedőket fokozott óvatosságra és sebességcsökkentésre intik, valamint arra, hogy számoljanak a nehéz útviszonyokkal ezen a szakaszon. A várakozások szerint a kedvező időjárás beköszöntével a közúti szolgálatok megkezdik a kátyúk javítását.
A mukachevo.net nyomán.