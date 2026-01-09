Menesztették Ukrajna Állami Geológiai és Altalaj Szolgálatának elnökét

Az ukrán Miniszteri Kabinet közös megegyezéssel felmentette tisztségéből Oleh Hocinecet, Ukrajna Állami Geológiai és Altalaj Szolgálatának (Derzsgeonadra) vezetőjét – számolt be róla a kormány hivatalos oldalán.

A döntés a felek közös megegyezésével született meg, az „Ukrajna állami szolgálatáról” szóló törvény 83. cikke első részének 3. pontja alapján. A rendeletet Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök írta alá.

Oleh Hocinec 2024. november 29. és 2026. január 7. között töltötte be tisztségét, vagyis valamivel több mint egy éven, mintegy 13 hónapon át irányította az intézményt.

Egyelőre nem hozták nyilvánosságra, hogy ki veszi át Ukrajna Állami Geológiai és Altalaj Szolgálatának vezetését.

Megjegyzendő, hogy a Derzsgeonadra központi végrehajtó szervként felel a geológia és az altalaj használatának állami irányításáért, az altalajhasználati engedélyek kiadásáért, valamint azok ellenőrzéséért. Éppen ezért a vezetőváltás hatással lehet az ágazat működésére és a befektetési folyamatokra is.

Botrányok a szolgálat működése körül

A 2025–2026-os időszakban Ukrajna Állami Geológiai és Altalaj Szolgálatának működését több visszhangos eset és botrány is kísérte. Ezek elsősorban az altalaj jogellenes használatával, valamint az engedélyezési eljárások átláthatatlanságával voltak összefüggésben.

Kárpátalja.ma