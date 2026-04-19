Menet közben gyulladt ki a Prága–Técső buszjárat

Teljesen kiégett egy Kárpátaljára tartó menetrend szerinti busz Szlovákiában – adta hírül a mukachevo.net internetes hírportál.

Az előzetes információk szerint a buszban menet közben keletkezett füst, amely gyorsan betöltötte az utasteret. A buszon körülbelül 30 kárpátaljai tartózkodott, akiknek a többsége aludt a tűz keletkezésekor.

Szerencsére az utasoknak sikerült időben elhagyniuk a járművet, így személyi sérülés nem történt. Az autóbusz azonban teljesen kiégett az utasok bőröndjeivel, személyes tárgyaival és dokumentumaival együtt.

A tűz keletkezésének okát szakértők vizsgálják.

