Mesterséges intelligenciát alkalmazó csalókra figyelmeztet a rendőrség

Az információs technológia fejlődésével egyre gyakoribbak a csalások, a bűnözők pedig egyre többször használják a mesterséges intelligenciát áldozataik megtévesztésére – számolt be szeptember 19-én a Kijev megyei rendőrség kommunikációs osztálya.

„A bűnözők hozzáférnek a Telegram-felhasználók fiókjaihoz, majd a mesterséges intelligencia segítségével rövid hangüzeneteket hoznak létre, amelyeket minden olyan ismerősnek elküldenek, akiktől pénzt próbálnak kicsalni”

– áll a közleményben.

Kiemelték, hogy gyakoriak a biológiai táplálékkiegészítők vásárlásához kapcsolódó csalások is. A bűnözők az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) alkalmazottaiként mutatkoznak be, és azt állítják, hogy tudomásuk van arról: az érintettek az interneten keresztül vásároltak táplálékkiegészítőket, a vásárlásból befolyt pénz pedig Oroszországba került. Ezután azzal fenyegetőznek, hogy ha az áldozatok nem fizetnek be egy bizonyos összeget, büntetőeljárást indítanak ellenük.

A rendőrség hozzátette: számos bejelentés érkezik arról is, hogy a Bankbiztonsági Szolgálat nevében történt állítólagos hívások után pénz tűnt el a sértettek számlájáról.

A rendfenntartók azt javasolják, hogy senki ne kattintson ismeretlen linkekre, ne adjon meg bankkártya-adatokat vagy jelszavakat, és ha mégis csalás áldozatává válik, azonnal hívja a 102-es segélyhívót.

